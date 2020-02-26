3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Симптомы и лечение аденомы простаты у мужчин
Мы часто желаем друг другу здоровья, но о некоторых проблемах стыдимся говорить. Аденома простаты относится как раз к таким. И это вдвойне обидно, потому что если бы пациенты не молчали, они могли бы предупредить серьезные проблемы и сохранить мужское здоровье.
Что мы знаем об аденоме простаты, точнее, как мы себе представляем пациента с таким диагнозом?Пожилой мужчина, который часто вынужден ходить в туалет, его мужская сила ослабла, и, не дай бог, простата может перейти в рак. Что из этого миф, а что факт?
Факт, что пациент с запущенной формой болезни так и выглядит, миф - что это неизбежно и необратимо. На самом деле именно бездействие пациента доводит до такой картины. А ведь даже с аденомой простаты после операции можно заводить детей, продолжать нормальную половую жизнь. Просто нужно соблюдать ряд рекомендаций. И разобраться в них сегодня поможет врач-уролог Александр Баценко.
Простата утолщается и может сравниться размером с одной из долей простаты. Это приводит к сдавливанию находящегося в толще органа мочеиспускательного канала, в результате чего отток мочи нарушается.
Причины, приводящие к простатиту и аденоме простаты:
- Наследственность
- Сбои в работе эндокринной системы
- Неправильный образ жизни
- Инфекции
Очень важна своевременная диагностика - поход к урологу.
Методы диагностики аденомы простаты:
- анализ крови
- УЗИ
- анализ мочи
- анализ крови на ПСА
Мужчинам нужно обязательно следить за давлением!
От работы сосудов и сердца зависит кровоснабжение простаты. А инфекция простаты, наоборот, может оказать влияние на сердце и давление.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов