Симптомы и лечение аденомы простаты у мужчин

Мы часто желаем друг другу здоровья, но о некоторых проблемах стыдимся говорить. Аденома простаты относится как раз к таким. И это вдвойне обидно, потому что если бы пациенты не молчали, они могли бы предупредить серьезные проблемы и сохранить мужское здоровье.



Что мы знаем об аденоме простаты, точнее, как мы себе представляем пациента с таким диагнозом?Пожилой мужчина, который часто вынужден ходить в туалет, его мужская сила ослабла, и, не дай бог, простата может перейти в рак. Что из этого миф, а что факт?



Факт, что пациент с запущенной формой болезни так и выглядит, миф - что это неизбежно и необратимо. На самом деле именно бездействие пациента доводит до такой картины. А ведь даже с аденомой простаты после операции можно заводить детей, продолжать нормальную половую жизнь. Просто нужно соблюдать ряд рекомендаций. И разобраться в них сегодня поможет врач-уролог Александр Баценко.







Простата утолщается и может сравниться размером с одной из долей простаты. Это приводит к сдавливанию находящегося в толще органа мочеиспускательного канала, в результате чего отток мочи нарушается.



Причины, приводящие к простатиту и аденоме простаты:







