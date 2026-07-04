Символ священной памяти и народного единства - 65 лет Вечный огонь горит на площади Победы в Минске

Главный праздник белорусской государственности - День Независимости - неразрывно связан с важнейшим символом нашей исторической памяти. 65 лет назад у подножия величественного обелиска на площади Победы в Минске зажгли Вечный огонь. С тех пор это пламя не гасло ни на секунду. И именно его частичка зажигала другие Вечные огни в стране.

Вечный огонь - символ нашей священной памяти и народного единства. Вот уже 65 лет в самом сердце Минска горит это пламя как немеркнущее напоминание о тех, кто отдал жизнь за наше будущее. С 3-го июля 1961-го здесь непрерывно звучит голос истории.

Сергей Быков, начальник штаба поста № 1 города-героя Минска:

"Алексею Бурдейному было доверено почетное право зажечь Вечный огонь. Он принимал непосредственное участие в освобождении Минска, командуя 2-м гвардейским танковым корпусом в ходе битвы за нашу столицу".

К подножию монумента приносят цветы, сюда приходят ветераны, делегации и семьи с детьми, чтобы в тишине поклониться подвигу героев. И вот уже более 40 лет столичные школьники несут здесь почетную вахту памяти на Посту № 1 у Вечного огня во время главных праздников страны: в День Победы, День народного единства, День Независимости.

Анна Гапанович, помощник начальника почетного караула:

"Каждый из нас стоит здесь, чтобы почтить память тех, кто когда-то отдал свою жизнь за нашу свободу. В наше время особенно важно сохранять историческую правду и не позволять фальсифицировать исторические события. Почему огонь вечный? Потому что память о героях бессмертна. Мы здесь для того, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение".

Андрей Стовба, замначальника штаба Поста № 1 города-героя Минска:

"Этот огонь - символ нашего города, он объединяет поколения. С 3 июля 1984 года школьники несут почетную вахту памяти у Вечного огня. Наша вахта никогда не прерывалась".

За десятилетия существования Поста № 1 службу у Вечного огня прошли около 38 тыс. минских школьников.

Наталья Кравцова, замначальника главного хозяйственного управления управделами Президента Беларуси:

"В 1985 году меня, как старосту класса и отличницу, назначили нести вахту памяти. Это была гордость. Приходила моя бабушка и просто плакала. В годы Великой Отечественной войны она пережила тяжелые испытания в оккупированном Минске. Для меня стало делом чести чтить память бабушки и всех погибших, а также всех тех, кто выжил в те суровые времена. Я всегда нахожу время, чтобы оторваться от работы и прийти сюда, в это святое место, в место силы".

Виктор Алисейко, замдиректора СШ № 56 Минска:

"Нес вахту памяти 36 лет назад, в 1990 году был начальником караула Поста № 1. Считаю, что главное - это подавать пример. И особенно ценно, когда такой пример демонстрируют не только твои сверстники, но и старшие товарищи. Дети всегда стремятся быть похожими на старших".

Монумент Победы и Вечный огонь - казалось бы, неразрывные символы - появились в разное время. 40-метровый гранитный обелиск установили в центре Минска на 7 лет раньше, чем у его подножия зажглось пламя. Сам же огонь в белорусской столице стал символическим преемником первого советского Вечного огня, зажженного на Марсовом поле в Ленинграде.

Пока каждый помнит, подвиг героев будет жить. Вечный огонь сегодня - наш общий долг, главный ориентир и биение сердца нашего народа.