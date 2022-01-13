Символ 2022 встречает посетителей зоопарка в Минске в новом сезоне

Не только приятный отдых, но и образовательная площадка. Столичный зоопарк открыл новый сезон. В программе творческие конкурсы, образовательные экскурсии, встречи со сказочными персонажами. Также подведены итоги республиканского конкурса елочной игрушки и театрализованных рождественских представлений от Деда Мороза и тетушки Метелицы. Посетителей удивляли световым и огненным шоу. Организаторы подготовили и другие сюрпризы.