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Символ 2022 встречает посетителей зоопарка в Минске в новом сезоне
Не только приятный отдых, но и образовательная площадка. Столичный зоопарк открыл новый сезон. В программе творческие конкурсы, образовательные экскурсии, встречи со сказочными персонажами. Также подведены итоги республиканского конкурса елочной игрушки и театрализованных рождественских представлений от Деда Мороза и тетушки Метелицы. Посетителей удивляли световым и огненным шоу. Организаторы подготовили и другие сюрпризы.
В Минском зоопарке можно посетить не только экзотических зверей, но и встретиться с нынешним героем, символом года - тигром. Кстати, среди обитателей нашего зоопарка есть и редкий вид - бенгальский.
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