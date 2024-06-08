Символ единения и духовного богатства народов. Чем удивляет фестиваль национальных культур в Гродно?

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Белорусы позвали на многонациональную свадьбу

Любовь способна тучи развести руками! Примерно так и случилось. Минута в минуту со стартом шествия исчезло зонтовое поле. И зрители могли наблюдать уникальное. Это шествие мира и здравого смысла.

В одном ланцужке, по одной улице идут русские и украинцы, армяне и азербайджанцы. Вам не показалось. Это реальность. И аргумент в пользу Беларуси как толерантной страны.

Белорусы позвали на свадьбу соседей. То больше тридцати семей, диаспор. Желающая поздравить очередь растянулась на всю пешеходную. Таких дарений ни на одной свадьбе не видывал.

И все колоритные, в нарядах, что культурный код не скрывают, нет. Демонстрируют во всей красе. Так свадьба ярче.

Гала-концерт, он же - сладко молодым! От такого объединения на одной гродненской сцене. Когда каждому был вручен гостеприимный каравай - только тогда фестиваль официально открыли. Все в сборе, все дома.

Какая свадьба без баяна да без песни народной! Ту, что узнаешь с первых нот. И обязательно запоешь. От души.

В дуэтах объединились именитые белорусские артисты и диаспоры, для которых фестиваль начался за несколько месяцев до. Они прошли многоэтапный отбор, чтобы спеть на масштабном оупен-эйре.

Но каждый артист здесь преследовал свою сверхцель! Она об объединении. Ведь Гродно весь день транслировал свой мини-идеальный мир. Где все - друзья. И на ты.