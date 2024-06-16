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Символ тепла и заботы: новую аллею заложили в Гродно ко Дню медработников
В Гродно ко Дню медицинских работников заложили аллею добродушия и теплоты. Разноцветные гортензии украсили территорию возле первого корпуса важнейшей медицинской новостройки региона - онкологического диспансера.
В посадке цветов приняли участие руководители всех лечебных учреждений области. К слову, в регионе коллектив медиков состоит более чем из 30 тыс. профессионалов, из них свыше 5 тыс. - врачи, 12 тыс. - средний медперсонал. Новая цветочная аллея - это символ их тепла и заботы.
В нашей области все медики - это единое братство, объединенное общей целью: сохранения жизни и здоровья каждого человека. Важными качествами для медицинского работника является добродушие, доброта, любовь, теплота, человечное отношение к каждому пациенту, вообще к каждому человеку.
Строительство онкологического центра в Гродно ведется активными темпами. В прошлом году в его радиологическом корпусе были введены в эксплуатацию 2 линейных ускорителя и рентгеновский компьютерный томограф.
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