Символ тепла и заботы: новую аллею заложили в Гродно ко Дню медработников

В Гродно ко Дню медицинских работников заложили аллею добродушия и теплоты. Разноцветные гортензии украсили территорию возле первого корпуса важнейшей медицинской новостройки региона - онкологического диспансера.



В посадке цветов приняли участие руководители всех лечебных учреждений области. К слову, в регионе коллектив медиков состоит более чем из 30 тыс. профессионалов, из них свыше 5 тыс. - врачи, 12 тыс. - средний медперсонал. Новая цветочная аллея - это символ их тепла и заботы.