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Символ весны и 8 Марта - белорусские тюльпаны создают достойную конкуренцию импортным цветам

Белорусские тепличные хозяйства вырастили к 8 Марта сотни тысяч живых цветов. Традиционно самыми востребованными остаются тюльпаны. Цветоводы предлагают десятки сортов этих цветов: от экзотических махровых до бокаловидных двухцветных.

О технологии выращивания теплолюбивых растений в наших условиях и о том, как белорусские тюльпаны создают достойную конкуренцию импортным цветам, в репортаже Юрия Карнеловича.

В теплицах накануне праздника горячая пора. Тюльпанов хватит всем, говорят цветоводы, ведь в день их срезают по несколько тысяч.

Елена Завацкая уже почти 40 лет на цветочном производстве. Главное - отделить стебель от луковицы максимально аккуратно и не повредить цветок.

Елена Завацкая, цветовод УП "АзотСервис":
Тюльпан - цветок весенний и очень нежный, срезать его надо аккуратно. Берем нож подлиннее, режем накосую, поправляем листики и несем сортировать.
Цветоводы готовятся к 8 Марта еще с ноября.
Цветами на предприятии занимаются уже несколько десятков лет. В последние годы только тюльпанами. Выращивают более 12 сортов: от махровых двухцветных до бокаловидных сиреневых. Чтобы успеть к празднику, луковицы высаживают еще в ноябре. Вместо грядок пластиковые ящики со специальным грунтом. Растения требуют соблюдения особой мобильной технологии.

Ирина Руденок, агроном УП "АзотСервис":
Охлаждение и укоренение луковицы проходят в темном помещении. Затемв конце январявыносим их в теплицу, накрываем пленкой для выгонки самого стебля, так как уже произошло укоренение. Дальше температурупостепенно поднимаем.По словам агронома Ирины Руденок, тюльпаны требуют к себе повышенного внимания: ежедневный полив, подкормка, температура воздуха не выше 17 градусов.

Процесс выращивания цветов трудоемкий и затратный. Кроме определенной температуры и влажности в теплице, нужно следить еще и за светом. Тюльпаны, к примеру, боятся яркого солнца. А чтобы бутоны не распустились раньше времени, над растениями натягивают специальную сетку.


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Не менее важна и технология хранения тюльпанов. С момента заготовки до момента продажи может пройти несколько дней. И цветы за это время должны не утратить свою свежесть. Прямо в теплице растения сортируют по размерам. Для букетов отбирают только соответствующие стандартам, остальные идут на формирование цветочных корзин.

На все тюльпаны, выращенные в теплице, уже есть заказы. Закупают цветы в основном городские предприятия, часть продукции реализуют через собственную торговую сеть.

Цены на цветы доступные. Тюльпан в зависимости от сорта стоит от 3 рублей. Но гораздо важнее, уверены на предприятии, что их букеты дарят хорошее настроение.

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