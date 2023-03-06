Символ весны и 8 Марта - белорусские тюльпаны создают достойную конкуренцию импортным цветам

Цветами на предприятии занимаются уже несколько десятков лет. В последние годы только тюльпанами. Выращивают более 12 сортов: от махровых двухцветных до бокаловидных сиреневых. Чтобы успеть к празднику, луковицы высаживают еще в ноябре. Вместо грядок пластиковые ящики со специальным грунтом. Растения требуют соблюдения особой мобильной технологии.



Ирина Руденок, агроном УП "АзотСервис":

Охлаждение и укоренение луковицы проходят в темном помещении. Затемв конце январявыносим их в теплицу, накрываем пленкой для выгонки самого стебля, так как уже произошло укоренение. Дальше температурупостепенно поднимаем. По словам агронома Ирины Руденок, тюльпаны требуют к себе повышенного внимания: ежедневный полив, подкормка, температура воздуха не выше 17 градусов.