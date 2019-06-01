Символическим велопробегом первый день лета отметили сотрудники КГК Беларуси

Символическим велопробегом первый день лета отметили сотрудники Комитета государственного контроля Беларуси. Несколько десятков работников центрального аппарата, Департамента финансовых расследований, областных комитетов собрались в микрорайоне Веснянка. Их маршрут пролегал по парку Победы к Музею истории Великой Отечественной войны. Таким корпоративным образом готовятся к собственному юбилею. 2 августа исполняется 100 лет со дня образования органов госконтроля.



Велопробег - часть юбилейных мероприятий. Накануне в парке Победы сотрудники комитета заложили новую аллею из 25 молодых ясеней.