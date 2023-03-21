Никто не забыт. Ничто не забыто... В канун 80-й годовщины трагедии в Хатыни белорусские дипломаты отдают дань памяти жертвам преступлений нацизма на белорусской земле. Символичная акция "Свеча памяти" проходит в МИД и во всех белорусских загранучреждениях. Соответствующие публикации размещены на страницах дипмиссий нашей страны в социальных сетях. "Белорусские дипломаты отдают дань памяти всем убитым и замученным, сожженным и расстрелянным в годы Великой Отечественной войны. Мы помним и призываем помнить всех", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.