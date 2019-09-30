Символичное путешествие. Архангел Михаил приземлился в Беларуси

Архангел Михаил приземлился в Несвижском районе и Могилеве. Вчера копия известной фигуры святого из пещеры в горном массиве итальянского Гаргано на вертолете пролетела над городами нашей страны. Так верующие и духовенство отпраздновали День архангела Михаила, который является покровителем католической церкви в Беларуси. Свое путешествие скульптура начала из Ивенецкого костела. После службы состоялась процессия. Затем скульптура продолжила свой путь на вертолете. По небу ее доставили на Ангельскую гору под Несвижем. Она известна как чудотворная: там в прошлом находился костел Святого Михаила и монастырь иезуитов. Скульптура отправилась в Могилевский кафедральный собор святого Станислава. Там верующие смогут к ней обратиться с молитвой на протяжении недели.



Путешествие фигуры покровителя католической церкви в Беларуси началось год назад. Ожидается, что скульптура будет перемещаться от одного прихода к другому на протяжении нескольких лет. Цель - молитва за Беларусь и оживление культа святого среди верующих.