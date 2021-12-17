Символичный выезд для департамента охраны - ночным домушником оказалась сова

Задержали необычного домушника. Сотрудники департамента охраны, выезжая на очередное срабатывание сигнализации, не ожидали, что ночным визитером в дом окажется лесная сова. Птица залетела в комнату, заставив сигнализацию оповестить милицию о проникновении, а после как ни в чем не бывало сидела на подоконнике. Чтобы не поранить хищника, бойцы охраны завернули ее в одеяло, а после выпустили на улицу. Кстати, именно сова является символом департамента охраны.