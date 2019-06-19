Символика II Европейских игр теперь украшает и вулкан Демавенд

Флаг на высочайшую точку Ближнего Востока подняли белорусы - Анастасия и Константин Лапко. На вершине семья символично водрузила и белорусский флаг. К слову, это не первое восхождение пары. До этого Лапко покорили Эльбрус, Килиманджаро, а также пять действующих вулканов Индонезии.



В планах Лапко покорить и другие вулканы мира.