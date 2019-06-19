ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Символика II Европейских игр теперь украшает и вулкан Демавенд

Флаг на высочайшую точку Ближнего Востока подняли белорусы - Анастасия и Константин Лапко. На вершине семья символично водрузила и белорусский флаг. К слову, это не первое восхождение пары. До этого Лапко покорили Эльбрус, Килиманджаро, а также пять действующих вулканов Индонезии.

В планах Лапко покорить и другие вулканы мира.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все