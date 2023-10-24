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Символу единства 10 лет - Дворец Независимости принимает поздравления с юбилеем
10 лет в большой политике, на страже нашего суверенитета, исторической памяти нации. Монументальный символ белорусской государственности - Дворец Независимости - принимает поздравления с юбилеем. За премьерой народного символа Минск и мир следили 24 октября 2013 года, тогда Дворец принимал саммит СНГ. После интерьерыЗеленого зала на 16 часов стали домом для лидеров "нормандской четверки". Тут ежедневно пишется новейшая история Беларуси: проходят совещания Президента по внутренней и внешней политике, здесь получают гордые титулы самые талантливые белорусы, знакомят и с бальной картой.
Церемониальные строгие силуэты и национальный код в орнаментах и слуцких поясах в архитектурный шедевр белорусы превратили за 30 месяцев. Высокая площадка соткана из ДНК страны в стекле, металле и благородном камне.
Это символ единства, я считаю. Потому что создать в такие сроки такой грандиозный объект, было очень сложно. Помогло действительно единство и любовь к своему народу, к своей стране. У нас изначально была задача, чтобы этот объект был не просто переговорной площадкой (главной в стране) он должен быть насыщен белорусским духом, и мы к этому подошли, начиная с фасадов здания.
В официальном графике Дворца Независимости уживаются и выставочные проекты от национальной художественной школы, и экскурсии. По поручению главы государства белорусский Эрмитаж гостеприимно принимает посетителей. И этот величественный маршрут - от Зала торжественных церемоний до Музея подарков - действительно то, что должен увидеть каждый белорус.
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