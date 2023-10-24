Символу единства 10 лет - Дворец Независимости принимает поздравления с юбилеем

Это символ единства, я считаю. Потому что создать в такие сроки такой грандиозный объект, было очень сложно. Помогло действительно единство и любовь к своему народу, к своей стране. У нас изначально была задача, чтобы этот объект был не просто переговорной площадкой (главной в стране) он должен быть насыщен белорусским духом, и мы к этому подошли, начиная с фасадов здания.

Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект"