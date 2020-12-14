Символы 2020 года по восточной версии

Японцы по старой традиции выбрали символ уходящего года. Это иероглиф "мицу" - переводится как "тесный". Используется в трех значениях, связанных с рекомендациями по борьбе с COVID. А жители Сингапура назвали символом 2020 года иероглиф "чжао", который используется для написания слова "защитная маска". Впрочем, такой выбор ни для кого не стал неожиданным, учитывая уникальную ситуацию в мире в этом году.