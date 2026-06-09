Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов этим летом

Нестабильная погода в стране вносит коррективы в планы белорусов. Накануне были сильный дождь и ветер, 9 июня есть заметные улучшения. Лишь по востоку страны из-за влияния фронтального раздела местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах с порывистым ветром.

Нестабильный июнь

Активный южный циклон оказывает влияние на Беларусь. Он же и принес с собой сильные ливни и грозы. Именно поэтому во многих регионах объявили оранжевый уровень опасности.

Кстати, последствия непогоды особенно ощутили жители северного региона. Трижды спасатели МЧС убирали упавшие из-за порывистого ветра аварийные деревья.

В Витебске они повредили 6 автомобилей. К счастью, пострадавших нет.

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9 июня погода значительно улучшилась: по всей территории страны температура поднялась выше 18 градусов. Такой температурный режим сохранится еще на два дня. Затем снова ожидаются дожди с грозами и сильным ветром. За прошедшую ночь количество осадков увеличилось, и, как следствие, атмосфера перенасыщена влагой.

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:

"Они носят локальный характер, а их распределение крайне неравномерно. Все зависит от траектории прохождения циклонов и их атмосферных фронтов. Бывает, что эти траектории могут повторяться, то есть несколько циклонов подряд может пройти по одной и той же территории. В результате мы имеем количество осадков больше, чем средние многолетние их значения".

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Специалисты отмечают: такой характер погодных условий под влиянием циклона является типичным для белорусских широт. Ведь именно летом погода нестабильна.

Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"Сочетание атмосферных фронтов с притоком теплых и влажных неустойчивых воздушных масс формирует конвективную неустойчивость. В атмосфере развиваются кучево-дождевые облака, которые приносят не только грозы, но и ливни, град, шквалы. Поэтому продолжительные обложные осадки на фронтах чередуются с кратковременными, но интенсивными ливнями. Из-за этого в отдельных районах страны дожди могут достигать критериев сильных и очень сильных".

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Что точно необходимо знать белорусам: переменчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром сохранится до конца недели. В связи с этим спасатели рекомендуют быть осторожными и не парковать авто возле банеров, деревьев и ветхих конструкций.