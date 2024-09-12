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Синоптики рассказали о погоде на 17 октября

Синоптики рассказали о погоде на 17 октября

До минус 5 градусов ночью и до 13 градусов тепла днем прогнозируется в Беларуси 17 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью 0 - минус 5, местами - 1-2 градуса, максимальная днем - 7 - 13 градусов тепла.

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