Синоптики рассказали о погоде на 17 октября

До минус 5 градусов ночью и до 13 градусов тепла днем прогнозируется в Беларуси 17 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.