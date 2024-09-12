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Синоптики рассказали о погоде на 28 сентября
Усиление ветра, дожди и грозы в отдельных районах ожидаются в Беларуси 28 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем - преимущественно по юго-востоку, пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью - плюс 12-18 градусов, максимальная днем - от 17 по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку.
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