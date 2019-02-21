Синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение

Cнег, гололедица, сильный ветер в Беларуси. Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение. Большие проблемы может принести северо-западный ветер до 18 метров в секунду. Возможны обрывы линий связи и электропередачи, повреждение кровель и падение деревьев.