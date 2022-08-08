Синоптики о погоде на неделю: в Беларусь снова придет жара

В конце недели в Беларуси ожидается потепление.

"Изменчивость погоды - одна из характерных черт этого лета. Не успели температуры воздуха достигнуть 30-градусных отметок, как на смену жаре в воскресенье пришла прохладная погода с температурным фоном на 1-4 градуса ниже климатической нормы. На большей части территории страны прошли дожди с грозами. Местами дожди достигали критериев сильных, а ветер в отдельных районах усиливался до критериев сильного порывистого", - БелТА цитирует Белгидромет.

В ближайшие дни с северо-западными потоками на территорию страны продолжит поступать прохладная воздушная масса, значит, температурный фон будет сдержанным. Под влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков не прогнозируется. Днем 9 августа по северо-западной половине республики будут формироваться кучево-дождевые облака. В этих районах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

9 августа погода будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит + 8-14 °C, днем + 20-26 °C.

10 августа ожидается преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет + 8-15 °C. Днем столбик термометра поднимется до + 20-26 °C.

11 августа синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться + 8-15 °C. Днем воздух прогреется до + 22-28 °C.

В конце недели ожидается тенденция к потеплению.12 августа будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит + 8-15 °C, по югу ожидается до + 17 °C. Максимальная температура днем + 24-30 °C.

13 августа преимущественно по южной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит + 10-17 °C , по югу + 19 °C. Днем воздух прогреется до + 24-30 °C, в южных районах до + 32 °C.

14 августа местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха достигнет + 12-18 °C, по югу + 20 °C. Днем столбик термометра поднимется до + 24-30 °C, по югу до + 32 °C.



