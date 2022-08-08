3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Синоптики о погоде на неделю: в Беларусь снова придет жара
В конце недели в Беларуси ожидается потепление.
"Изменчивость погоды - одна из характерных черт этого лета. Не успели температуры воздуха достигнуть 30-градусных отметок, как на смену жаре в воскресенье пришла прохладная погода с температурным фоном на 1-4 градуса ниже климатической нормы. На большей части территории страны прошли дожди с грозами. Местами дожди достигали критериев сильных, а ветер в отдельных районах усиливался до критериев сильного порывистого", - БелТА цитирует Белгидромет.
В ближайшие дни с северо-западными потоками на территорию страны продолжит поступать прохладная воздушная масса, значит, температурный фон будет сдержанным. Под влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков не прогнозируется. Днем 9 августа по северо-западной половине республики будут формироваться кучево-дождевые облака. В этих районах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
9 августа погода будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит + 8-14 °C, днем + 20-26 °C.
10 августа ожидается преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет + 8-15 °C. Днем столбик термометра поднимется до + 20-26 °C.
11 августа синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться + 8-15 °C. Днем воздух прогреется до + 22-28 °C.
В конце недели ожидается тенденция к потеплению.12 августа будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит + 8-15 °C, по югу ожидается до + 17 °C. Максимальная температура днем + 24-30 °C.
13 августа преимущественно по южной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит + 10-17 °C , по югу + 19 °C. Днем воздух прогреется до + 24-30 °C, в южных районах до + 32 °C.
14 августа местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха достигнет + 12-18 °C, по югу + 20 °C. Днем столбик термометра поднимется до + 24-30 °C, по югу до + 32 °C.
Фото pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все