Синоптики обещают морозные выходные в Минской области

Зима во всю силу господствует по Минской области. И хотя очередной вьюги по прогнозам синоптиков ожидать не стоит, мороз будет крепчать. В субботу - кратковременный снег, и только ночью. Днем без осадков, на дорогах гололедица. Утром возможен туман. Ночью до минус 10, днем до 7 мороза.