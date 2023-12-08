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Синоптики обещают морозные выходные в Минской области
Зима во всю силу господствует по Минской области. И хотя очередной вьюги по прогнозам синоптиков ожидать не стоит, мороз будет крепчать. В субботу - кратковременный снег, и только ночью. Днем без осадков, на дорогах гололедица. Утром возможен туман. Ночью до минус 10, днем до 7 мороза.
А вот на начале следующей недели погода начнет меняться, потеплеет, пойдет мокрый снег с дождем.
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