Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Минске и центральном регионе

Сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности в столице и центральном регионе. Такая же погода сохранится и завтра. МЧС советует во время пеших прогулок не ходить рядом со старыми зданиями, а также мачтами линий электропередачи. Советы и для водителей: не парковать свои транспортные средства вблизи высоких деревьев. Во время движения быть внимательными, особенно в дождливую погоду. Сильные порывы ветра также могут привести к возникновению аварийной ситуации.