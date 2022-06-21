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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Минске и центральном регионе
Сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности в столице и центральном регионе. Такая же погода сохранится и завтра. МЧС советует во время пеших прогулок не ходить рядом со старыми зданиями, а также мачтами линий электропередачи. Советы и для водителей: не парковать свои транспортные средства вблизи высоких деревьев. Во время движения быть внимательными, особенно в дождливую погоду. Сильные порывы ветра также могут привести к возникновению аварийной ситуации.
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