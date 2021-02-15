Сложные дорожные условия и в Беларуси. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Днем существенных осадков не ожидается. Небольшой снег только местами. В ночные часы ожидается существенное понижение температуры воздуха.