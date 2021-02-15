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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах

Сложные дорожные условия и в Беларуси. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Днем существенных осадков не ожидается. Небольшой снег только местами. В ночные часы ожидается существенное понижение температуры воздуха.

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