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Синоптики предупреждают о жаре и грозах

Столбики термометров будут приближаться к тридцати градусам. К тому же сегодня и в выходные местами ожидаются сильные порывы ветра. Горячая погода с грозами в прогнозах и на следующую неделю.

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