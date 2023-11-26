Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на 27 ноября

На большей части территории страны 27 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, по востоку республики - сильный снег, метель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.