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Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на 27 ноября

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на 27 ноября

На большей части территории страны 27 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, по востоку республики - сильный снег, метель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Белгидромете предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, оранжевом уровне опасности.

На ближайшие сутки прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории ожидается снег, по востоку - сильный снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью от 3 до 9 градусов со знаком минус, максимальная днем минус 1-7 градусов.

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