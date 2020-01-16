Синоптики прогнозируют плюсовую температуру на Крещение

Погодные аномалии в топе самых обсуждаемых тем и в нашей стране. Этот январь уже стал одним из самых теплых. На зимовку в Беларуси остались перелетные птицы, распускаются весенние цветы, а в Бресте проснулись пчелы. Температура днем будет положительной до конца недели. Так что крещенских морозов в этом году не ждем. Как отметили синоптики, минус на 19 декабря бывает не всегда. В Минске самым теплым этот день был в 2007 - плюс 8. А самая холодная ночь на Крещение была в 1968 - минус 25 градусов.