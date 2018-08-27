В Беларуси последняя неделя августа также не будет горячей. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Завтра осадки ожидаются по востоку страны, а уже со среды - на большей части страны. Ночью будет 6-12, днем 18-23 тепла. В первые дни осени облаков и дождей станет меньше, а температура местами будет плюс 26.