Синоптики рассказали, каким будет конец февраля

С 24 февраля по 1 марта в Беларуси ожидаются сильный ветер, гололедица, а такжеснег, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, на смену морозному антициклону с Западной Европы на территорию нашей страны сместятся атмосферные фронты, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Температурный фон повысится, а осадки будут переходить из снега в мокрый снег и дождь. Сообщается, что теплая с осадками (в основном в виде дождя и мокрого снега) погода сохранится в Беларуси до конца недели.

В пятницу, 24 февраля, ночью преимущественно по северо-западной половине, а днем - на большей части страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Утром и днем во многих районах ожидается гололед, на дорогах - гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 градусов по западу до минус 14 градусов по востоку. Днем ожидается минус 1 - плюс 4 градуса, а по юго-западу - до плюс 7 градусов.

В субботу, 25 февраля, на большей части Беларуси прогнозируются продолжительные осадки (мокрый снег, дождь), днем местами сильные осадки. В отдельных районах - туман, гололед, гололедица. Местами по востоку - усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 3градусов. Днем температура будет в пределах от минус 1 градуса по северу до плюс 8 градусов по юго-востоку.

В воскресенье, 26 февраля, на большей части страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, ночью - с дождем). Местами - слабая метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит от минус 6 до плюс 1 градуса. Днем прогнозируется от минус 5 градусов по северу до плюс 4 градусов по юго-востоку.

По предварительному прогнозу метеорологов, в начале следующей недели фронтальные разделы покинут территорию Беларуси, фон атмосферного давления начнет расти, осадков станет меньше. При этом температурный фон понизитсяи в ночные часы будет находиться в пределах отрицательных значений, а днем - колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

В понедельник, 27 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-востоку страны пройдет небольшой снег. Местами на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-10 градусов мороза, а при прояснениях - до минус 13 градусов. Днем ожидается минус 4 - плюс 2 градуса.

Во вторник, 28 февраля, ночью по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем возможен дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза, а при прояснениях - до 13 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 1 марта, местами по Беларуси ожидаются кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах - слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью прогнозируется минус 1-8 градусов, а по северу - до минус 10 градусов. Днем столбик термометра покажет минус 4 - плюс 3 градуса.