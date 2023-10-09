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Синоптики рассказали о погоде на 10 октября
Ночные заморозки, сильный ветер и мокрый снег прогнозируют в Беларуси 10 октября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами, а ночью по северо-востоку на большей части территории пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-4 градуса, местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Днем температура поднимется до 6-12 градусов тепла.
Фото: БЕЛТА
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