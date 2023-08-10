Синоптики рассказали о погоде на 11 августа

11 августа в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, местами плюс 7-9. Днем будет от 19 до 25 градусов тепла.