Синоптики рассказали о погоде на 12-15 марта

До плюс 12 градусов тепла, а также сильный ветер и осадки прогнозируются в Беларуси с 12 по 15 марта, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 12 марта, циклон сместится на северо-западные районы европейской части России, а территория Беларуси окажется в его тыловой части. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до минус 6 градусов, а днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

В понедельник, 13 марта, ночью в основном по юго-западу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 1-7 градусов, а по северу - до минус 9 градусов. Днем будет минус 1 - плюс 5 градусов, по юго-западу - до плюс 8 градусов.

Во вторник, 14 марта, временами прогнозируются осадки, в основном дождь, ночью по северо-востоку снег, мокрый снег. Местами туман. В ночные и утренние часы в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 5 градусов по юго-западу до минус 5 градусов по северо-востоку. Днем воздух прогреется до плюс 3-10 градусов, в юго-западных районах - до плюс 12 градусов.

В среду, 15 марта, на большей части территории выпадут осадки, в основном мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 3 - плюс 4 градусов. Днем ожидается плюс 1-7 градусов, по югу - плюс 8-12 градусов.