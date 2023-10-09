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Синоптики рассказали о погоде на 12-15 октября
Сильный ветер, дожди и до +24 °C ожидается в Беларуси с 12 по 15 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 12 октября, на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью местами, утром и днем во многих районах ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью температура будет в пределах от плюс 6 градусов по северо-востоку до плюс 14 градусов по западу, а днем - от плюс 12 до плюс 19 градусов.
В пятницу, 13 октября, ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. В ночные часы в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью прогнозируется плюс 2-8 градусов, а днем - плюс 8-15 градусов.
В субботу, 14 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах будет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется от плюс 13 градусов по северо-востоку до плюс 24 градусов по юго-западу.
В воскресенье, 15 октября, ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью синоптики обещают плюс 6-13 градусов, днем - от плюс 8 до плюс 15 градусов, а по юго-востоку местами до плюс 18 градусов.
Фото: БЕЛТА
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