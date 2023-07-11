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Синоптики рассказали о погоде на 12 июля
Грозы и до +30 °C ожидается в Беларуси 12 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.
Ветер западный, северо-западный. Ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов, по юго-западу до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21-27 градусов, в юго-западных районах до плюс 28-30 градусов.
Фото: БЕЛТА
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