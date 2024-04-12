Синоптики рассказали о погоде на 13 апреля

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - от плюс 10 по северу до 20 градусов тепла по югу.