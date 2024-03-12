Синоптики рассказали о погоде на 13 марта

До плюс 9 градусов и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 13 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром во многих районах пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами ожидается слабый гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 3 градусов по юго-западу, а днем - от плюс 3 до плюс 9 градусов.

Фото: БЕЛТА