Синоптики рассказали о погоде на 14 сентября

Сильные дожди с грозами и порывистый ветер обещают синоптики в Беларуси 14 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Днем местами ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, утром и днем в некоторых районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, а по западу - до плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов, по юго-востоку - до плюс 27.