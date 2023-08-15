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Синоптики рассказали о погоде на 16 августа
16 августа в Беларуси ожидается до 34 °C жары, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 15-21, по северо-востоку 12-14 градусов тепла. Днем будет плюс 28-34.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16-17 августа из-за жары. Днем со среды по четверг во многих районах республики максимальная температура воздуха составит плюс 30-34 градуса.
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