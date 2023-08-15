Синоптики рассказали о погоде на 16 августа

16 августа в Беларуси ожидается до 34 °C жары, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 15-21, по северо-востоку 12-14 градусов тепла. Днем будет плюс 28-34.