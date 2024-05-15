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Синоптики рассказали о погоде на 16 мая
Ночные заморозки до минус 2 градусов ожидаются по югу Беларуси 16 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый - ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 10 градусов по северу, по югу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16-22 градуса.
Фото: БЕЛТА
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