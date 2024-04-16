Синоптики рассказали о погоде на 17 апреля

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 17 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью по северо-западу возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-западный, а днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, а при прояснениях - 0 - минус 2 градуса. Днем ожидается плюс 8-14 градусов.