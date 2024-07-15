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Синоптики рассказали о погоде на 18-21 июля
Дожди с грозами, туман и до плюс 30 градусов ожидается в Беларуси 18-21 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 18 июля, атмосферный фронт сместится за пределы республики. Фон атмосферного давления начнет расти, поэтому дожди вновь примут локальный характер и будут распределяться по территории страны неравномерно. Местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью столбики покажут 14-20 градусов тепла, а по юго-востоку - до плюс 22 градусов. Днем воздух прогреется до 23-30 градусов.
В пятницу, 19 июля, погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет плюс 11-18 градусов, а днем - 22-29 градусов выше нуля.
В субботу, 20 июля, ночью местами по северу, а днем в северных и центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а днем - от плюс 19 градусов по северу до плюс 29 градусов по юго-западу.
В воскресенье, 21 июля, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 10-16 градусов, а днем - от 21 градуса по северо-востоку до 30 градусов тепла по юго-западу.
Фото: БЕЛТА
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