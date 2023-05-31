Синоптики рассказали о погоде на 1 июня

Без осадков и до +26°Сожидается в Беларуси 1 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет малооблачно. Днем ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, днем - плюс 18-24 градуса. По югу воздух прогреется до 26 градусов тепла.