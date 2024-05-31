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Синоптики рассказали о погоде на 1 июня

Синоптики рассказали о погоде на 1 июня

До плюс 28 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман.

Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - плюс 22-28 градусов.

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