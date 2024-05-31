Синоптики рассказали о погоде на 1 июня

До плюс 28 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.