Синоптики рассказали о погоде на 21 октября

Сильный ветер, дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 21 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются дожди, ночью местами сильные дожди. В ночные и утренние часы по северу возможен мокрый снег, в юго-западных районах местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, а по югу - до плюс 8 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 4 градусов по северу до плюс 12 градусов по югу, а по Брестской области ожидается плюс 13-18 градусов.