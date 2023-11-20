Синоптики рассказали о погоде на 22-26 ноября

Метель, до -15 °Cи гололедица прогнозируются в Беларуси с 22по 26 ноября, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 22 ноября, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью воздух охладится до минус 5-11 градусов, при прояснениях - до минус 15 градусов. Днем прогнозируется минус 1-7 градусов.

По информации синоптиков, во второй половине недели ситуация начнет меняться. Атлантика отправит на континент циклонический вихрь и под влиянием его атмосферных фронтов увеличится и уплотнится облачность, а на смену холодным арктическим воздушным придет теплая воздушная масса атлантического происхождения.

В четверг, 23 ноября, ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем по западной половине с дождем), утром и днем местами по северо-востоку прогнозируется сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем по западу слабый гололед. Ночью по северо-западу, утром и днем во многих районах ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5 до минус 11 градусов, при прояснениях - до минус 15 градусов, а днем - от минус 3 градусов по востоку до плюс 5 градусов по западу.

В пятницу, 24 ноября, временами прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью на большей части, днем местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, а ночью по востоку - до минус 4 градусов. Днем по юго-западу ожидается до плюс 7 градусов.

В Белгидромете отметили, что в предстоящие выходные характер погоды в Беларуси по-прежнему будет неустойчивый.

В субботу, 25 ноября, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от минус 4 до плюс 3 градусов, а днем - от минус 2 до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 26 ноября, временами будет идти снег, мокрый снег. На дорогах местами образуется гололедица. Ночью столбики термометра покажут 0 - минус 7 градусов, а при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем синоптики обещают минус 5 - плюс 2 градуса.