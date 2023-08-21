Синоптики рассказали о погоде на 22 августа

Кратковременные дожди и до +27 °C ожидается в Беларуси 22 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной части, днем местами по северу пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, а днем - плюс 21-27 градусов.