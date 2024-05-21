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Синоптики рассказали о погоде на 22 мая

Синоптики рассказали о погоде на 22 мая

До плюс 28 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - плюс 22-28 градусов.

Фото: БЕЛТА

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