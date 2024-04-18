3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Синоптики рассказали о погоде на 23-24 апреля
Осадки в виде дождя со снегом и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси с 23 по 24 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 23 апреля, на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, а в отдельных районах возможны заморозки до 0 - минус 1 градуса. Днем прогнозируется плюс 2-9 градусов.
В среду, 24 апреля, ночью на большей части территории республики, а днем местами возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет плюс 1-3 градуса, местами - заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем синоптики обещают плюс 2-9 градусов, а по югу до плюс 12 градусов.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов