Синоптики рассказали о погоде на 23-24 апреля

Осадки в виде дождя со снегом и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси с 23 по 24 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 23 апреля, на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, а в отдельных районах возможны заморозки до 0 - минус 1 градуса. Днем прогнозируется плюс 2-9 градусов.

В среду, 24 апреля, ночью на большей части территории республики, а днем местами возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет плюс 1-3 градуса, местами - заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем синоптики обещают плюс 2-9 градусов, а по югу до плюс 12 градусов.