Синоптики рассказали о погоде на 24-26 июля

Грозы, дожди и до +29 °C прогнозируют синоптики в Беларуси с 24 по 26 июля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 24 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 9 до плюс 15 градусов, а по юго-западу - до плюс 17 градусов. Днем прогнозируется плюс 19-26 градусов, а в юго-западных районах - до плюс 29 градусов.

Во вторник, 25 июля, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Температура воздуха ночью достигнет плюс 13-19 градусов, а днем - плюс 19-26 градусов. По юго-востоку воздух прогреется до плюс 29 градусов.

В среду, 26 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью температура воздуха составит плюс 11-17 градусов, а днем - плюс 19-26 градусов.