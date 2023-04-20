Синоптики рассказали о погоде на 25-26 апреля

До плюс 20 градусов, дожди и грозы прогнозируются в Беларуси с 25 по 26 апреля. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.

Во вторник, 25 апреля, характер погодных условий начнет меняться и тепло будет покидать пределы нашей страны. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью ожидается плюс 3-10 градусов, днем - плюс 10-17 градусов. Местами температура повысится до плюс 20 градусов.

В среду, 26 апреля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы по востоку возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по западу до плюс 10 градусов по востоку страны. Днем температура воздуха достигнет плюс 7-14 градусов, в юго-восточных районах - плюс 16 градусов.