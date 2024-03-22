Синоптики рассказали о погоде на 25-27 марта

Дожди со снегом, туман и до плюс 14 градусов прогнозируется в Беларуси 25-27 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 25 марта, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Ночью температура будет в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов, а по юго-востоку - до плюс 5 градусов. Днем температура вырастет до плюс 3-9 градусов.

Во вторник, 26 марта, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные часы на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью столбики термометра покажут минус 3 - плюс 3 градуса, а днем - плюс 4-11 градусов.