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Синоптики рассказали о погоде на 25-28 апреля
Грозы, дожди и потепление прогнозируются в Беларуси с 25 по 28 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 25 апреля, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В отдельных районах грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут плюс 4-11 градусов, днем - плюс 10-17. По юго-востоку будет до плюс 21 градуса.
В пятницу, 26 апреля, местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 1 до плюс 8 градусов, местами будут заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура достигнет плюс 8-13 градусов, а в отдельных районах - до плюс 16.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в дальнейшем фон атмосферного давления начнет расти и вероятность локальных дождей сохранится лишь в пятницу и в ночь на субботу. При этом при условии длительных прояснений и слабом ветре не исключена вероятность заморозков от 0 до минус 2 градусов, при этом дневные максимумы температур в основном составят плюс 10-15 градусов, а в южных районах достигнут плюс 18 градусов.
В субботу, 27 апреля, ночью по восточной половине местами пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-8 градусов, местами прогнозируются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем будет плюс 10-15 градусов, а по югу - до плюс 18.
В воскресенье, 28 апреля, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 1-7 градусов, местами возможны заморозки от 0 до минус 2 градусов. В Беларуси прогнозируется повсеместное потепление: днем будет плюс 13-20 градусов.
Фото: БЕЛТА
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