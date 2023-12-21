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Синоптики рассказали о погоде на 26-27 декабря
Осадки в виде снега с дождем и гололедица прогнозируются в Беларуси на 26-27 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории во вторник, 26 декабря, пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В некоторых районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу, а днем - минус 3 - плюс 4 градуса.
В среду, 27 декабря, ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 4 - плюс 2 градуса, а днем - минус 3 - плюс 3 градуса.
Фото: БЕЛТА
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